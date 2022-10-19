"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والشرقية ومكة المكرمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الخميس.
وكذلك تشهد منطقة تبوك سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع وتبوك وجبل اللوز وحالة عمار وحقل وضباء وعلقان ومقنا ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة العيص، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة والمندق وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وسلوى وعردة والأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.