"الدفاع" تنظّم دورات تدريبية وورشة عمل لتعزيز التعاون الإعلامي العسكري الخليجي

نظّمت وزارةُ الدفاع، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثّلةً في قطاع الشؤون العسكرية، دوراتٍ تدريبية متخصصة وورشة عمل في كلٍّ من الرياض وجدة، استهدفت تطويرَ القدرات الإعلامية في الجهات المشاركة ضمن منظومة دول المجلس، وذلك في إطار التعاون العسكري الإعلامي الخليجي المشترك.
وشارك في التقديم مختصّون في الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية، وعدد من منسوبي الوزارة، وإدارات الإعلام والعلاقات العامة في وزارات الدفاع من دول الخليج العربية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقيادة العسكرية الموحّدة لدول مجلس التعاون.
واستعرضت الدورةُ الأولى "مهارات التصوير الاحترافي" أساليبَ ومفاهيم التصوير الاحترافي ومجالات استخدامها؛ للتعرّف على أحدث البرامج الإنتاجية وبرامج المعالجة، فيما تناولت الدورةُ الثانية "مهارات الإخراج الاحترافي"، أحدثَ تقنيات الإخراج والأجهزة المتخصصة في هذا المجال، ومراحل الإنتاج الأساسية، ودور المخرج خلالها.
ونظّمت الإدارةُ العامة للتواصل الاستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية، ورشةَ عمل في معهد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في جدة، بعنوان "صناعة المحتوى الإعلامي"، والتي تناولت التعريفَ بصناعة المحتوى وأنواعه وطرق ابتكاره وتطويره.
واختُتمت الدوراتُ التدريبية وورشة العمل بتكريم المشاركين بها من قبل مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوزارة الدفاع، عبدالرحمن بن سلطان السلطان، ورئيس قسم الإعلام العسكري بالأمانة العامة العقيد البحري صالح بن منير العتيبي.