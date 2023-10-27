"الدفاع" تنظّم دورات تدريبية وورشة عمل لتعزيز التعاون الإعلامي العسكري الخليجي

نظّمت وزارةُ الدفاع، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثّلةً في قطاع الشؤون العسكرية، دوراتٍ تدريبية متخصصة وورشة عمل في كلٍّ من الرياض وجدة، استهدفت تطويرَ القدرات الإعلامية في الجهات المشاركة ضمن منظومة دول المجلس، وذلك في إطار التعاون العسكري الإعلامي الخليجي المشترك.