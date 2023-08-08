"ريف": دعمنا المزارعين والأسر المنتجة بأكثر من 435 مليون ريال

وأضاف: الدعم المقدّم شمل أكثر من (95) ألف مستفيد، بينهم (25) ألف مزارع، والعدد الأكبر من المستفيدين كان من النساء؛ حيث أسهم البرنامج بشكل كبير في زيادة مشاركة المرأة في برامج التنمية الريفية الشاملة وتمكينها في سوق العمل، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث بلغ عدد المستفيدات من دعم البرنامج، نحو (50) ألف امرأة.