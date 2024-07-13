وزارة السياحة تُطلق برنامج الدبلوم المتوسط في السفر والسياحة

ويهدف البرنامج إلى التعريف بالمجالات التي من شأنها توفير تجارب ناجحة في السفر والسياحة، إضافة إلى تزويد الطلبة بالمعرفة المتخصّصة والمهارات اللازمة للعمل، وتطوير المهارات العملية والكفاءات اللازمة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.