بعد واقعتيْ إبراهيم السبيت والمدارس الأعلى أداء.. كاتبان: كرّموا المعلم القدوة.. وكافأوا معلمي الطلاب المتفوقين

ويعلق "العمري" قائلًا: "السؤال هنا هل تم مكافأة المعلمين المتميزين في هذه المدارس الأعلى أداء وفق المؤشرات الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب؟.. أعتقد أن كل المساعي خلف الرخصة المهنية، والدورات التدريبية، ومؤشرات الأداء الوظيفي في غايتها الأساسية؛ هي أن ينعكس ذلك على جودة التعليم وكفاءته على أبنائنا الطلاب وتميزهم، وهم الغاية العظمى في كل الجهود التي تُبذل من القطاعات التعليمية، والاقتراح هنا: أليس من المناسب أن تصدر لهم الرخص المهنية بشكل مباشر وتتم ترقيتهم إلى الرتب الأعلى في سلم المعلمين، مع اعتماد صرف مكافآت تميز شهرية لهم، ودورات تطويرية خارجية، لتكون دافعًا وحافزًا لهم على زيادة التميز والإنتاجية، وأن تكون مقصدًا وهدفًا نبيلًا لغيرهم أن يتطلعوا إلى ما وصل إليه زملاؤهم من تميز حقيقي وواضح بلغة الأرقام استحقوا بجدارة ما استحقوه من هذه المكافآت، وأن تكون هذه المدارس في نطاق التميز الأدائي لا يُنقل إليها إلا المتميز".