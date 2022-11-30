البن الخولاني.. تاريخ يمتد لـ 8 قرون وإرث مرتبط بعادات وتقاليد الضيافة السعودية

وعززت أرامكو جهودها أخيرًا بتوقيع مذكرة لإنشاء مركز البن السعودي في منطقة جازان مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، وجمعية البر الخيرية بمحافظة الدائر، بهدف تعزيز استخدام أحدث التقنيات لإنتاج شتلات البن، ورفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 300 ألف شتلة سنويًا، وأسهم برنامج أرامكو السعودية منذ انطلاقته في زراعة أكثر من 200 ألف شتلة بن، ودعم 975 مزارعًا، بقدرة إنتاج تجاوزت 800 طن من القهوة بنهاية عام 2021م.