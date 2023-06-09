شاهد.. 11 موقعًا لتركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية

أقرّت اللائحةُ التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وفق وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية التي صدرت اليوم؛ تركيبَ كاميرات المراقبة الأمنية في الصالونات والأندية النسائية؛ حيث تضمنت "11" موضعًا، بما فيها مكاتب الاستقبال.
وحدّدت المادةُ الثانية من اللائحة المواقعَ التي يجب تركيب الكاميرات فيها؛ وهي : مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، ومكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية، وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق، ثم مداخل ومخارج موقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرف على الهوية.
واشتملت على: مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية، وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية، ومنطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرف على الهوية، وكذلك مجمع أو غرفة كل من: "أسطوانات الغاز - والكهرباء - وخزان المياه - والتكييف المركزي"، والمنطقة المحيطة بأي منهما.