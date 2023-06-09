شاهد.. 11 موقعًا لتركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية

وحدّدت المادةُ الثانية من اللائحة المواقعَ التي يجب تركيب الكاميرات فيها؛ وهي : مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، ومكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية، وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق، ثم مداخل ومخارج موقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرف على الهوية.