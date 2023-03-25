التعليم تطبّق مقرر "المعرفة المالية" لإحدى دور النشر العالمية ضمن مناهج مسارات الثانوية

ويستهدف الكتاب رفع مستوى الفهم والإدراك لدى الطلاب والطالبات، فيما يخصّ المعرفة المالية وآلية تطبيق مهاراتها؛ لإعداد مواطن منافس عالميًّا، وذلك من خلال معرفة مفهوم سوق العمل؛ للتعرّف على أهم مصادر الدخل، ورسم الطريق لإدارة الأموال عن طريق تحديد الاحتياجات والرغبات الأساسية للفرد، والتعرّف على استراتيجيات الشراء المختلفة، وكذلك التخطيط للمستقبل بتخصيص جزء من الدخل لمواجهة ظروف الحياة الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المختلفة، عن طريق إعداد ميزانية واضحة، والاحتفاظ بسجلات لمتابعة الخطط المراد تحقيقها، إضافةً إلى تنمية الأموال المدّخرة عن طريق استثمارها في العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للفرد، وإدارة الائتمان والتعرّف على أنواعه ومعرفة إيجابياته وسلبياته.