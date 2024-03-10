أمير تبوك يستقبل منسوبي الإمارة ويهنئهم بحلول شهر رمضان

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم الأحد، منسوبي إمارة المنطقة.
تقدم الوفدَ وكيلُ إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ووكلاء الإمارة المساعدون، ومديرو العموم، ورؤساء الأقسام، ومنسوبو الإمارة.
وفي مستهل اللقاء هنأ أمير تبوك، الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله العلي القدير، أن يعيده بالخير واليمن والبركات، ويتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.
وثمّن الأمير فهد بن سلطان، الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة، والتي أسهمت في تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات، والريادة والتميز بين إمارات المناطق التي كان هدفها الأساسي خدمة المواطن والمقيم.
وحث أمير المنطقة على بذل المزيد من الجهد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.