أمير تبوك يستقبل منسوبي الإمارة ويهنئهم بحلول شهر رمضان

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم الأحد، منسوبي إمارة المنطقة.