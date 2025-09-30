مجلس الشورى يُلزم مركز التأمين الصحي بإعداد قائمة موحدة للأسعار وتعزيز الحوكمة

ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمكتب الوطني للقضاء في جمهورية المجر، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الحكومية "المركز الوطني لبراءات الاختراع والمعلومات" التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان.