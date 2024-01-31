إيراداته تتجاوز 200 مليون ريال.. أرض مرفق تجاري ومراكز أخرى تطرحها "السعدون" في مزاد "مشارف الياسمين" بالرياض

وأوضحت الشركة أن المستأجر يعمل على إنشاء مجمع تجاري على الأرض بتصاميم عصرية، يتكون من 191 وحدة تأجيرية من مطاعم ومقاهٍ ومكاتب بمسطحات بناء تتجاوز 45000 م2، وستعود ملكية المجمع لمالك العقار؛ مما سينتج عنه تضاعف القيمة التأجيرية للمجمع بعد نهاية العقد، لتصل -حسب التوقعات المستقبلية- إلى 30 مليون ريال سنويًّا.