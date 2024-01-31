إيراداته تتجاوز 200 مليون ريال.. أرض مرفق تجاري ومراكز أخرى تطرحها "السعدون" في مزاد "مشارف الياسمين" بالرياض

تطرح شركة السعدون العقارية، مزاد "مشارف الياسمين" لبيع أرض مرفق تجاري بموقع استراتيجي بشمال الرياض في حي الياسمين، تزيد مساحته على 33.580م2.
وقالت الشركة: يطل الموقع على تقاطع طريق أبو بكر الصديق وطريق الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ويمتاز العقار بعقد تأجيري مستدام لمدة 20 عامًا، يتجاوز إجمالي إيراداته 200 مليون ريال سعودي لكامل المدة.
وأوضحت الشركة أن المستأجر يعمل على إنشاء مجمع تجاري على الأرض بتصاميم عصرية، يتكون من 191 وحدة تأجيرية من مطاعم ومقاهٍ ومكاتب بمسطحات بناء تتجاوز 45000 م2، وستعود ملكية المجمع لمالك العقار؛ مما سينتج عنه تضاعف القيمة التأجيرية للمجمع بعد نهاية العقد، لتصل -حسب التوقعات المستقبلية- إلى 30 مليون ريال سنويًّا.
وقالت: كما أن المزاد يحتوي على مراكز تجارية وسط الرياض ذات عوائد مستدامة ومنتجع سياحي متكامل بمساحة 50.000م2 بملهم، وأراضٍ زراعية في الوجهة السياحية الأحدث للرياض حي العمارية.
وتابعت: سيقام المزاد يوم الثلاثاء الموافق 13/ 2/ 2024م بقاعة أروما على طريق الملك عبدالعزيز، وقد خصصت "السعدون" فروعها بمدينة الرياض للتسجيل والمعاينة والاطلاع على المستندات.
وللاطلاع على كتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط التالي:
https://drive.google.com/drive/folders/1YpPAt6F5BmZqmttZF3ilkfMAiaVg0fR9?usp=drive_link
للمعاينة والتسجيل
0555259495
920003852