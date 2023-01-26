مجموعة الموسى الصحية توقع عقد استثمار مع أمانة الأحساء لإنشاء وتشغيل مستشفى على أرض مخصصة

في إطار توسعها في المنطقة ولتسهيل وصول المرضى لها ، وقعت مجموعة الموسى الصحية ممثلة بعضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد الموسى عقد استثمار مع أمانة الأحساء بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء مدته 25 سنة، وذلك لإنشاء وتشغيل مستشفى على أرض مخصصة بمساحة 18,000 متر مربع بحي القدس بالهفوف القريبة من حديقة الملك عبدالله.
هذا وتخطط المجموعة لإنشاء مستشفى على هذه الأرض يقدم خدمات صحية متكاملة تخدم جميع التخصصات.
من جانب آخر أوضح الأستاذ مالك الموسى الرئيس التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية أن توسعنا في جنوب الأحساء يأتي لخدمة أهلنا في مدينة الهفوف والتي تشهد توسعًا سكانيًا مستمرًا ، ونعد أن نقدم نموذجًا مميزًا من ناحية التصميم الذي يراعي حاجات المرضى وعائلاتهم ويضعهم في محور الرعاية.
جاء ذلك في مؤتمر فرص للاستثمار البلدي والذي رعاه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل وبحضور أمين الأحساء المهندس عصام الملا الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار البلدي.