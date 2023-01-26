مجموعة الموسى الصحية توقع عقد استثمار مع أمانة الأحساء لإنشاء وتشغيل مستشفى على أرض مخصصة

من جانب آخر أوضح الأستاذ مالك الموسى الرئيس التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية أن توسعنا في جنوب الأحساء يأتي لخدمة أهلنا في مدينة الهفوف والتي تشهد توسعًا سكانيًا مستمرًا ، ونعد أن نقدم نموذجًا مميزًا من ناحية التصميم الذي يراعي حاجات المرضى وعائلاتهم ويضعهم في محور الرعاية.