مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يعيد قدرة فتاه أقعدها تقوس حاد بالساقين على المشي بجراحة مزدوجة

وأخضع الفريق الطبي الحالة إلى الدراسة على ضوء المعطيات التي قدمها التشخيص الدقيق، وخلص إلى أنها بحاجة إلى التدخل الجراحي، وقد أخضعت المريضة لعملية مزدوجة تم فيها تعديل التقوس في عظمتي الفخذ والساق وتثبيت محل التعديل بشرائح خاصة، وتكللت العملية التي استغرقت "3" ساعات بالنجاح، وتمت إفاقة المريضة في غرفة العمليات، ونقلها إلى غرفة التنويم، وتحسنت حالتها باضطراد مع العناية الطبية الحثيثة وغادرت المستشفى بحالة صحية ومعنوية جيد بعد 3 أيام من العملية.