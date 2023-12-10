مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يعيد قدرة فتاه أقعدها تقوس حاد بالساقين على المشي بجراحة مزدوجة

بفضلٍ من الله - أعاد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، عبر فريق طبي متخصّص في جراحة العظام والمفاصل، القدرة على الحركة لمريضة عمرها "13" عاما، وتعاني من تقوس شديد متزايد في الأطراف السفلية، ترتب عليه الكثير من الأعراض الحادة.
ذكر ذلك د.علاء محمد حمدان استشاري جراحة العظام رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة راجعت المستشفى برفقة أهلها، وهي تشتكي من صعوبة شديدة في الوقوف والمشي ، بسبب التقوس الشديد في الساقين مصحوبا بعدم الاتزان أثناء المشي ، حيث أجريت لها حزمة من الفحوصات كالأشعة السينية والأشعة المقطعية والتي كشفت النتائج عن وجود تقوس يزيد على "40" درجة.
وأخضع الفريق الطبي الحالة إلى الدراسة على ضوء المعطيات التي قدمها التشخيص الدقيق، وخلص إلى أنها بحاجة إلى التدخل الجراحي، وقد أخضعت المريضة لعملية مزدوجة تم فيها تعديل التقوس في عظمتي الفخذ والساق وتثبيت محل التعديل بشرائح خاصة، وتكللت العملية التي استغرقت "3" ساعات بالنجاح، وتمت إفاقة المريضة في غرفة العمليات، ونقلها إلى غرفة التنويم، وتحسنت حالتها باضطراد مع العناية الطبية الحثيثة وغادرت المستشفى بحالة صحية ومعنوية جيد بعد 3 أيام من العملية.
ووصف د.علاء حمدان العملية بأنها تميزت بالدقة من حيث درجة ومكان التعديل، وحافظت على مفصل الركبة وأعادته إلى شكله الطبيعي، موضحاً أن المريضة عندما عادت للمتابعة في عيادة العظام، أجريت لها صور أشعة أكدت نتائجها التئام العظام، وتخلصت المريضة بشكل تدريجي من كافة الأعراض السابقة وعادت لممارسة حياتها بصورة طبيعية، والآن بعد مضي نحو "6" أسابيع من العملية استعادت القدرة على المشي ، وستخضع لبرنامج علاج طبيعي تأهيلي لتقوية العضلات.
الجدير بالذكر أن جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية، من أكثر التخصصات التي تحظى باهتمام بالغ في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، حيث تقدم رعاية متكاملة، تتضمن التشخيص الدقيق لإصابات العظام والمفاصل والعمود الفقري، من خلال مراكز أشعة تشخيصية عالية المستوى، وتقديم العلاج الأفضل سواءً كان تدخلاً جراحياً أو تحفظياً. فيما تقدم مراكز العلاج الطبيعي باقة من أفضل الخدمات وبأحدث الأجهزة التي تعمل على سرعة تأهيل المرضى الذين يعانون إصابات الجهاز الحركي والعضلي في وقت قياسي.