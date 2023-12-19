"غلام": منطقتنا شهدت أعاصير مدارية ملفتة والحاجة مُلحّة لمجابهة آثارها

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد رئيس الدورة الحالية، الدكتور أيمن بن سالم غلام، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع: إن ملف الأعاصير والحالات المدارية في إقليمنا والقضايا المرتبطة به من أزمات وكوارث؛ أصبح مهمًّا للجميع في ظل تزايد عدد الأعاصير والحالات المدارية المتكونة خلال العشر السنوات الماضية في بحار الإقليم، والذي جعلنا، نحن المعنيين بقطاعات الأرصاد، ننظر باهتمام بالغ للمتغيرات الطارئة والتسارع الذي شهدته منطقتنا، وذلك من خلال الحرص لرفع التنسيق في تبادل المعلومات ومستوى الجاهزية ودقة المراقبة وفرص التنبؤ المستقبلي، والعمل على قراءات تحليلية مناخية أكثر عمقًا في إقليمنا للمساعدة في رصد هذه الظواهر وتعزيز قدراتنا على مجابهة مخاطرها.