السفير الفرنسي عن زيارة "خالد بن سلمان": فرصة للإشادة بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، فيما حضره من الجانب الفرنسي وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، ورئيس هيئة الأركان الخاصة برئاسة الجمهورية الفريق فابيان موندون، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية في مجموعة العشرين ومجموعة السبع إيمانويل بون، ومستشار الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح في رئاسة الجمهورية لوك شاتيل، ومستشارة شمال إفريقيا لشؤون الشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية آن كلير لوجوندر.