السفير الفرنسي عن زيارة "خالد بن سلمان": فرصة للإشادة بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين

وصف السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ زيارة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان لباريس بأنها فرصة للإشادة بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الدفاع.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل في قصر الإليزيه الأمير خالد؛ بمناسبة زيارته الرسمية الأولى إلى فرنسا.
ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- فيما حمّل الرئيس الفرنسي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، فيما حضره من الجانب الفرنسي وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، ورئيس هيئة الأركان الخاصة برئاسة الجمهورية الفريق فابيان موندون، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية في مجموعة العشرين ومجموعة السبع إيمانويل بون، ومستشار الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح في رئاسة الجمهورية لوك شاتيل، ومستشارة شمال إفريقيا لشؤون الشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية آن كلير لوجوندر.