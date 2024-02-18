محافظ الدرعية يؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي في المجتمع للمساهمة في حمايتها

دشن محافظ الدرعية الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي, مبادرة “بيئتنا بالدرعية”، بمقر المحافظة اليوم، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من المسؤولين.
وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي البيئي وسط فئات المجتمع كافة، وتنفيذ الخطة الوطنية لنشر الوعي البيئي في المجتمع؛ من خلال البرامج والحملات التوعوية، بالإضافة إلى إبراز دور المؤسسات والقطاعات الوطنية في نشر التوعية البيئية، وتعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام؛ لزيادة الوعي بقضايا البيئة.
وأكد الأمير فهد بن سعد أهمية تعزيز الوعي البيئي وسط أفراد المجتمع؛ للمساهمة في حماية البيئة، من خلال ترسيخ الشعور بالمسؤولية تجاه القضايا البيئية، إلى جانب تشجيع الجهود التطوعية والمبادرات البيئية المجتمعية.
واوضح مدير الادارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور خالد المجلاد في كلمة بعنوان "منجزات القطاع غير الربحي"، كشف فيها عن أهم المبادرات، ومنها تأسيس منظومات غير ربحية نوعية مميزة في نطاق منظومة البيئة والمياه والزراعة، وتأسيس بوابة أعمال رقمية وتطبيقات لمنظمات القطاع غير الربحي، وتأسيس مركز اتصال لخدمة منظمات القطاع غير الربحي، وتطوير أكاديمية ومركز حلول أعمال الاقتصاد الدائري بمنظومة البيئة والمياه والزراعة وتأسيس مركز التطوع بمنظومة البيئة والمياه والزراعة.
ولفت إلى أن المهمة الرئيسية لإدارة منظمات القطاع غير الربحي في الوزارة تحسين فاعلية المنظمات غير الربحية وتمكينها وتعزيز التنمية المجتمعية والارتقاء بمنظومة الخدمات والعمل التطوعي، وتشمل المواقع التي تستهدفها المبادرة، كلًاً من، العمارية، عين العيينة، بعول أهالي العيينة، شعيب الحيسية، وغرب مشرع البساتين، وتشارك في المبادرة عدد من الجهات الحكومية، وهي، وزارة التعليم، هيئة تطوير بوابة الدرعية، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المنصة الوطنية للعمل التطوعي، القوات الخاصة للأمن البيئي، بلدية الدرعية، وبلدية العيينة والجبيلة.