محافظ الدرعية يؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي في المجتمع للمساهمة في حمايتها

ولفت إلى أن المهمة الرئيسية لإدارة منظمات القطاع غير الربحي في الوزارة تحسين فاعلية المنظمات غير الربحية وتمكينها وتعزيز التنمية المجتمعية والارتقاء بمنظومة الخدمات والعمل التطوعي، وتشمل المواقع التي تستهدفها المبادرة، كلًاً من، العمارية، عين العيينة، بعول أهالي العيينة، شعيب الحيسية، وغرب مشرع البساتين، وتشارك في المبادرة عدد من الجهات الحكومية، وهي، وزارة التعليم، هيئة تطوير بوابة الدرعية، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المنصة الوطنية للعمل التطوعي، القوات الخاصة للأمن البيئي، بلدية الدرعية، وبلدية العيينة والجبيلة.