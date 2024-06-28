الدكتور "الفريجي": السعودية نجحت في إيصال رسالتها التوعوية والإنسانية في موسم الحج

واختتم بالقول: "وعند التوسع في مفهوم الاتصال المؤسسي والإدارة الإعلامية لا يمكن نسيان نجاح السعودية من خلال برامجها المتنوعة من بناء صورة ذهنية مميزة؛ فموسم مثل الحج يعد ميدانًا خصبًا، تستثمر فيه القطاعات الحكومية، خاصة الأمنية والصحية، وكذلك المتطوعون؛ لإيصال رسالة المملكة الكبرى، وهي خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم.. وقد نجحت السعودية في هذا المجال بقدرة إعلامية وخبرة في إدارة الحشود".