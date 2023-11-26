"الإذاعة والتلفزيون" تبدأ في استقبال طلبات المشاركة في معرض مستقبل الإعلام "فومكس"

وأشارت الهيئة إلى أن المعرض يُعد فرصة للشغوفين في مجالات الإعلام؛ إذ سيشهد إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة والنوعية، مضيفةً: "حرصنا في النسخة الثانية من معرض مستقبل الإعلام السعودي أن تكون نسخة شمولية بأنشطتها المتنوعة إيمانًا بأن الإعلام لم يعد مقتصرًا على المؤسسات، بل يجب أن يشمل الأفراد بما يتماشى مع المستجدات الرقمية وقدرة الفرد على إيصال رسالته عبر منصات التواصل الاجتماعي".