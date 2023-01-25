قضية تأمين السيارات تتواصل.. كاتب سعودي بالأرقام: أعداد الحوادث انخفضت.. وما قاله المتحدث باسم الشركات غير صحيح

وفي مقاله "تأمين السيارات والتلاعب بالأرقام والإحصاءات" في صحيفة "الرياض"، يقول الأحيدب: "حوادث السيارات في انخفاض ملحوظ حسب تصريحات إدارة المرور في حسابها على (تويتر) فمنذ الربع الأول من عام 1439هـ سجلت الحوادث المرورية في المملكة انخفاضًا بلغ 15.91٪ مقارنة بالربع الأول من عام 1438هـ، وطبيعي جدًا أن يتواصل الانخفاض ويزداد وسبب ذلك فضل الله أولا ثم الحزم في رصد المخالفات ورفع قيمة الغرامات، خاصة ما يؤدي للحوادث كالسرعة، وأكدت منظمة الصحة العالمية أمر انخفاض الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية عندما أقر تقريرها نهاية عام 2020م بانخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة".