"القازنلي": الحرارة بالرياض تصل لـ30 درجة وتقترب من 40 مئوية بمكة والمدينة هذا الأسبوع

وتفصيلاً، أوضح "القازنلي" لنشرة التاسعة بقناة الإخبارية أن معدلات الحرارة في المناطق الغربية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ستكون في نهاية الثلاثينيات المئوية في وسط النهار، فيما يتوقع أن تكون درجات الحرارة في مناطق شمال السعودية أقل من ذلك، وتكون الأجواء لطيفة خلال النهار، وتميل للبرودة ليلاً عند درجات حرارة دون الـ 20 درجة مئوية، أو دون الـ 15 مئوية.