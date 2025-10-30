القويز: قطاع إدارة الأصول في المملكة يتجاوز التريليون ريال.. والسوق السعودية وجهة جاذبة للمستثمرين العالميين

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية المهندس محمد بن عبدالله القويز، أن قطاع إدارة الأصول في المملكة يشهد نموًا متسارعًا تجاوز التريليون ريال، بنسبة (0.8%) سنويًا، وهو ما يعكس قوة القطاع ومتانته، مبينًا أن الحسابات الخاصة كانت الأكثر نموًا خلال العام الماضي، في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع الخاص للاستفادة من خدمات إدارة الأصول.
وبيّن خلال مشاركته ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها التاسعة أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على العالم بشكل كبير، متناولًا مؤشر الأداء لحجم الاقتصاد السعودي بشكل عام، ومدى ارتفاع معدلاته، خاصة أن نسبة المستوى المتوسط للائتمان بشكل عام هي (20%) من مستوى الدين العام، مشيرًا إلى أن مستوى السيولة في المملكة جيد جدًا مقارنة بخمسة أعوام ماضية، ومقارنة بالمؤشرات العالمية خلال الــ (15) عام، موضحًا أن النظام المصرفي لديه العديد من رؤوس الأموال لتسديد جميع الاحتياجات التمويلي، فضلًا على أن هناك نموًا مزدهرًا في الائتمان المباشر، وتحسين الإيرادات.
ودعا القويز المستثمرين الأجانب للانخراط في السوق السعودية خاصة أن هناك فرصًا لزيادة المستثمرين خلال العام القادم، مبينًا أن السوق مفتوحة لجميع المستثمرين للانخراط مع المستثمرين المحليين وأن اكتشاف العديد من المؤشرات والفوائد الكثيرة يجعل المملكة مركز التقنية العالمي الذي يستفيد منه المستثمرون.
وقال القويز: "دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل معًا من خلال تناغم رأس المال وأول عنصر أساسي ترغب الدول الخليجية في تناغمه والعمل معه وتزامنه هو التمويل بين الدول، وقد بدأ التنظيم على ذلك مطلع هذا العام عبر مديري الأصول في المملكة والدول الخليجية، مما قدم فرصة لفهم المخاطر والاحتياج، والتحديات التي تواجهنا، والعمل على تحسينها، ونعمل على أن يكون نظامنا الحالي أول الأنظمة التي تستفيد من نقل هذه التمويلات، ومن خلال تنظيم محلي، وسيتم التعامل معه كنظام تجاري دولي لدول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة منه".