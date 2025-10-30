القويز: قطاع إدارة الأصول في المملكة يتجاوز التريليون ريال.. والسوق السعودية وجهة جاذبة للمستثمرين العالميين

وبيّن خلال مشاركته ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها التاسعة أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على العالم بشكل كبير، متناولًا مؤشر الأداء لحجم الاقتصاد السعودي بشكل عام، ومدى ارتفاع معدلاته، خاصة أن نسبة المستوى المتوسط للائتمان بشكل عام هي (20%) من مستوى الدين العام، مشيرًا إلى أن مستوى السيولة في المملكة جيد جدًا مقارنة بخمسة أعوام ماضية، ومقارنة بالمؤشرات العالمية خلال الــ (15) عام، موضحًا أن النظام المصرفي لديه العديد من رؤوس الأموال لتسديد جميع الاحتياجات التمويلي، فضلًا على أن هناك نموًا مزدهرًا في الائتمان المباشر، وتحسين الإيرادات.