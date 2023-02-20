"الجبير": التعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحديات الإنسانية ومن بينها التغير المناخي والكوارث الطبيعية

جاء ذلك بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، ووزير الدولة لشؤون التنمية والشؤون الإفريقية البريطاني أندرو ميتشل، والمفوض العام الأوروبي للإدارة الأزمات يانيس لينار يتش، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ووزيرة الدولة للتعاون الإنمائي الدولي في وزارة الخارجية السويدية ديانا جينس.