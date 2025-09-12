جامعة سعودية تُطلق 30 منحة دراسية للسوريين بالتعاون مع "الإيسيسكو"

وأكدت الجامعة أن اختيار المرشحين سيتم وفق معايير الجودة والتميز الأكاديمي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي تكريمًا للإرث الإنساني لمؤسس الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-.