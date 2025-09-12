جامعة سعودية تُطلق 30 منحة دراسية للسوريين بالتعاون مع "الإيسيسكو"

في خطوة لافتة، أطلقت جامعة الأمير محمد بن فهد، مبادرة نوعية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، لتقديم 30 منحة دراسية كاملة للطلاب والطالبات السوريين المتميزين.
وتشمل المنح 20 مقعدًا لمرحلة البكالوريوس، و5 منح للماجستير، و5 للدكتوراه، ضمن برنامج الأمير محمد بن فهد العالمي للمنح الدراسية.
وتهدف المبادرة إلى دعم الطلاب السوريين وتمكينهم من استكمال تعليمهم الأكاديمي في بيئة تعليمية حديثة ومتنوعة، والمساهمة في بناء قدرات بشرية تسهم في إعادة إعمار سوريا.
وأكدت الجامعة أن اختيار المرشحين سيتم وفق معايير الجودة والتميز الأكاديمي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي تكريمًا للإرث الإنساني لمؤسس الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة مبادرات سابقة ضمن البرنامج، شملت فئات متعددة منها الطلبة العرب وذوو الإعاقة وخريجو السجون وكبار السن، بما يعكس التزام الجامعة بتيسير التعليم أمام الجميع.