وفّر أجواء صحية للحجاج.. مشروع تكييف مسجد نمرة بقدرة تبريدية تتجاوز 3540 طنًّا

وقد شملت عملية التطوير ضخ مليون وثلاثمئة وخمسين قدمًا مكعبًا في الدقيقة، وسحب 70% عن طريق مراوح الطرد، و30% عن طريق المداخل والأبواب، كما شَمِلَ المشروع تركيب الوحدات في مسجد نمرة بعدد 60 وحدة تكييف مركزية تنتج هواءً نقيًّا 100%، وبعدد 122 مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة، وعدد 494 وحدة تكييف منفصل دولابي.