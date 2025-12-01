المملكة وروسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين

وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، اليوم، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين الصديقين، وذلك على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي، المنعقد في العاصمة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية-الروسية المشتركة، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية السيد ألكسندر نوفاك.