"الفوزان" يلتقي رئيس لجنة الصداقة الألمانية مع الدول العربية

استقبل الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، اليوم، بمقر المركز بالرياض؛ وفدًا ألمانيًّا يتقدّمه عضو البرلمان الألماني رئيس لجنة الصداقة الألمانية مع الدول العربية الدكتور كريستوف بلوس.