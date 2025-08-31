القمة الدولية لقيادات الأديان تدين مجازر غزة.. وتؤكّد تأييدها الوثيقة الختامية لمؤتمر حلّ الدولتين

وأعرب الأمين العام للرابطة عن القلق البالغ ممَّا تشهده الساحة الدولية من حروب ونزاعات تهدد أمن العالم واستقرار مجتمعاته، مشيراً إلى أنَّ ما يجري اليوم في قطاع غزة من إبادة ومجاعة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي يُعتبر سابقة خطرة في مبادئ حقوق الإنسان لم يشهد عالمنا منذ صدور ميثاقه العالمي الأممي نظيراً لها، وهو، مع الأسف، ما يُشكك في مصداقية الشرعية الدولية جراء عدم الالتزام بميثاقه التضامني ومن ثَمَّ تهديد تماسك أممه التي أعلنت اتحادها لنصرة القضايا العادلة التزاماً بميثاقها التاريخي.