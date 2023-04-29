بتوجيه وإشراف ولي العهد… ضربات استباقية يقودها الجهاز الأمني لملاحقة تجار السموم

يطور منتجو هذه المدمرات من قدراتهم حتى بدأوا بتجهيز المخدرات الصناعية التي تعدّ وتحضر داخل الدول كمخدر الكريستال أو الشبو المصنّف كأحد أخطر أنواع المخدرات، إذ يسهل إدمانه وانتشاره في الجسد ليتوغّل في الجهاز العصبي، وآثاره على المتعاطي سريعة ومهلكة وله مضاعفات كارثية على الصحة العامة، لكن بالوعي ودور الأسرة تجاه المدمن وغيره مهم، فالجهود الأمنية لا تكتمل دون مشاركة فردية.