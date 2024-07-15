جدة تستضيف ملتقى الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية في نوفمبر

وتأتي هذه الاستضافة ضمن جهود الجيومكانية في مجال الأسماء الجغرافية، بموجب تنظيمها لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة، وترأُّسها للجنة الوطنية للأسماء الجغرافية التي تضم 21 جهة حكومية.