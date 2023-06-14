آثار سعودية تستقر في "معرض كتاب الدوحة 32"

ويشتمل الجناح كذلك على نسخة طبق الأصل من قناع جنائزي وقطعة من الذهب على شكل يد (قفاز)، تعود إلى القرن الأول الميلادي، واكتشفت في ثاج بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى رأس ومخلب أسد من البرونز، تعودان إلى القرن الثاني الميلادي اكتشفا في منطقة نجران، إلى جانب نقش تأسيسي من الحرم النبوي الشريف أوقفه "الشيخ أحمد الصاوي"، مؤرخ في سنة 1300هـ (1882م).