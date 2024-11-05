اتفاقية شراكة تجمع "يلو" ومصرف الراجحي تتضمن مزايا تفاعلية لعملائهما

وأوضح العضو المنتدب لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن الشراكة التي تجمع "يلو" مع مصرف الراجحي تأتي امتداداً للعديد من الشراكات الناجحة التي تم إبرامها في الفترة الماضية مع العديد من الجهات الرائدة والتي يعد الهدف الرئيسي منها تطوير الخدمات وتقديم خدمات إضافية مميّزة بالتعاون الشركاء. وتابع قائلاً: نعتز بتوقيع هذه الشراكة مع أحد أكبر مكوّنات القطاع المصرفي في المملكة مصرف الراجحي، ونتطلع أن تحقق الشراكة ما نصبو إليه جميعاً بتقديم الأفضل لعملائنا كما تعودوا منّا في جميع شراكاتنا السابقة.