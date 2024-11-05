اتفاقية شراكة تجمع "يلو" ومصرف الراجحي تتضمن مزايا تفاعلية لعملائهما

استمراراً لنهج شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" في بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف المكوّنات والقطاعات الوطنية بهدف التكامل لتقديم أفضل خدمة لعملائها وتحسين تجربتهم؛ فقد وقّعت "يلو" اتفاقية شراكة مع مصرف الراجحي لتقديم قيمة مضافة للخدمات المقدّمة للعملاء في الجانبين من خلال مميّزات هذه الشراكة التي تتضمن العديد من العروض التفاعلية التي سوف تكون متاحة أمام العملاء، عبر اكتساب النقاط من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني التابع لـ "يلو".
وتتيح هذه الشراكة لعملاء "يلو" جمع نقاط "مكافأة" مع كل عملية تأجير واستبدالها من خلال شركاء برنامج "مكافأة" الذي يقدّمه مصرف الراجحي لعملائه، حيث سيحصل العملاء على 15 نقطة من برنامج "مكافأة" عن كل ريال يتم صرفه في استئجار مركبة من "يلو".
وأوضح العضو المنتدب لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن الشراكة التي تجمع "يلو" مع مصرف الراجحي تأتي امتداداً للعديد من الشراكات الناجحة التي تم إبرامها في الفترة الماضية مع العديد من الجهات الرائدة والتي يعد الهدف الرئيسي منها تطوير الخدمات وتقديم خدمات إضافية مميّزة بالتعاون الشركاء. وتابع قائلاً: نعتز بتوقيع هذه الشراكة مع أحد أكبر مكوّنات القطاع المصرفي في المملكة مصرف الراجحي، ونتطلع أن تحقق الشراكة ما نصبو إليه جميعاً بتقديم الأفضل لعملائنا كما تعودوا منّا في جميع شراكاتنا السابقة.
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، حيث تمتد خبرة "يلو" لأكثر من 20 عاماً في مجالها، وتوفر مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتهم ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.
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