"وزير التعليم": الأطفال يتعاملون مع الألعاب الإلكترونية بطريقة حادة.. ولا بد من الحذر

ولفت في حديثه ضمن فعاليات النسخة الثالثة من "المنتدى الدولي للأمن السيبراني" بالرياض، إلى أن الجيل الحالي وُلدوا في الفضاء السيبراني، ويجب أن يكون لدينا توازن بين المعارف والقيم، ونحتاج إلى برامج للأمن السيبراني، لنحمي أنفسنا وأهالينا ومجتمعنا سيبرانياً.