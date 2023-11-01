"وزير التعليم": الأطفال يتعاملون مع الألعاب الإلكترونية بطريقة حادة.. ولا بد من الحذر

قال وزير التعليم يوسف البنيان؛ إن الأطفال يتعاملون مع الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بطريقة حادة، وإن لم يكن لديهم الحذر ستكون العواقب خطيرة.
وأضاف البنيان؛ أن أبرز التحديات التي يفرضها الأمن السيبراني هي افتقار الأطفال للانتباه والإحساس الدائم بالفضول وهذا يتعدّى جانب الحذر.
ولفت في حديثه ضمن فعاليات النسخة الثالثة من "المنتدى الدولي للأمن السيبراني" بالرياض، إلى أن الجيل الحالي وُلدوا في الفضاء السيبراني، ويجب أن يكون لدينا توازن بين المعارف والقيم، ونحتاج إلى برامج للأمن السيبراني، لنحمي أنفسنا وأهالينا ومجتمعنا سيبرانياً.
وأوضح أن الأمن السيبراني يتعلق بالحياة اليومية، وعلينا في النظام التعليمي التركيز حول بناء المناهج، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين القيم ومجموعة المهارات والمعارف.
وكانت قد انطلقت اليوم النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبتنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع ذراعها التقنية (الشركة السعودية لتقنية المعلومات- سايت)، بعنوان “رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني”.
ويشارك في المنتدى، الذي يستمر يومين (1 و2 نوفمبر)، نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من أكثر من 120 دولة.