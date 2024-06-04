مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُكثف الجهود للتوعية الصحية بالحج

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الراغبين في أداء فريضة الحج حول أهم الإرشادات الصحية التي تسهم في حمايتهم من الأمراض والاستعداد البدني لأداء المناسك دون الشعور بالتعب والإرهاق والحصول على التطعيمات الوقائية والتعريف بأهم الطرق الصحيحة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الأكثر انتشاراً أثناء موسم الحج والتعريف بالسلوكيات غير الصحية التي قد تتسبّب في انتشار الأمراض.