مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُكثف الجهود للتوعية الصحية بالحج

نفذ مجمع الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني، ممثلاً بالإدارة المساعدة للتميز الصحي ومكافحة العدوى متمثلة في إدارة التثقيف الإكلينيكي، حملات ميدانية توعوية صحية في الأسواق والمماشي ورقمية من خلال حسابات المؤثرين في التواصل الاجتماعي الرسمية في محافظة جدة لمصلحة الحجاج، وذلك استعداداً لموسم حج 1445هـ صحياً.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الراغبين في أداء فريضة الحج حول أهم الإرشادات الصحية التي تسهم في حمايتهم من الأمراض والاستعداد البدني لأداء المناسك دون الشعور بالتعب والإرهاق والحصول على التطعيمات الوقائية والتعريف بأهم الطرق الصحيحة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الأكثر انتشاراً أثناء موسم الحج والتعريف بالسلوكيات غير الصحية التي قد تتسبّب في انتشار الأمراض.
وترمي كذلك إلى تشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والتركيز على تطبيق الإرشادات الصحية لحماية المصاب بالسكري والحماية من العدوى والوقاية من التسمم الغذائي والإجهاد الحراري والوقاية من السقوط.
وتخلل الحملات توزيع البروشورات التوعوية الصحية والإرشادية التي تتضمن التعريف بالغذاء الصحي، وكيفية الوقاية من التسمّم الغذائي، وكيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري، ولاستفسارات الحجاج الصحية الاتصال بـ 937 ووسائل الوقاية لأداء نُسك الحج بشكلٍ آمن وصحي خالٍ من الأمراض.