السعودية بين أفضل ٢٠ دولة في صناعة السينما.. توقع عالمي له أسباب

وتابع التقرير إلى أن العديد من السعوديين والمقيمين كانوا قبل السماح بدور السينما يتجهون إلى دول الجوار في المنطقة، إلا أن الاستثمارات في هذه الصناعة عكس الاتجاه، حيث أصبح الإنفاق الترفيهي داخل المملكة.