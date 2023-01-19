أنقذتها من مضاعفات خطرة.. جراحة ناجحة برعاية الملز لعلاج حالة نادرة لمريضة عشرينية

تَمكن الفريق الطبي بمستشفيات "رعاية الملز"، أولى المستشفيات الخاصة في الرياض، من إجراء عملية جراحية لمريضة عشرينية، تعاني من أعراض غير معروفة؛ كامتلاء البطن وانتفاخه بعد الأكل، والغثيان والقيء بعد الوجبات، وألم وتقلصات في منتصف البطن وأعراض أخرى لم تكن تتحملها.
وبعد إجراء العديد من الفحوصات منها السريرية والتحاليل والأشعة المقطعية بالصبغة للجهاز الهضمي شخّص الدكتور رامي باسردة استشاري جراحة المناظير في مستشفيات "رعاية" إصابتها بمتلازمة الشريان المساريقي العلوي.
وأوضح الدكتور رامي أن متلازمة الشريان المساريقي العلوي هي حالة نادرة تصيب الأمعاء الدقيقة، تَحدث عندما يكون هناك ضغط على الشريان الأورطي وأحد الشرايين الرئيسية، وحدوث هذه المتلازمة أمرٌ نادر؛ إلا أن مضاعفاتها خطيرة جدًّا.
وأضاف: شرحنا كامل الوضع الطبي للمريضة، ابتداء من الأسباب وحتى الحلول، وبعد موافقتها بدأنا باتخاذ إجراءات الدخول للعملية التي تَمثلت في عدة إجراءات، شملت إجراء المفارغة المعدية الصمائية، وثنية القاع 270 درجة باستخدام المناظير بالإضافة إلى أحدث التقنيات الطبية".
ولفت إلى أن إجراء عملية كهذه تُعد سابقة لمستشفيات "رعاية الملز".
واستمرت العملية لمدة 55 دقيقة، تكللت بالنجاح -بعد توفيق الله- بسبب الإمكانيات والخبرات التي تفخر بها مستشفيات "رعاية" منذ أكثر من 56 عامًا. وفي اليوم الثاني بعد العملية تمكنت المريضة من شرب الماء دون أي أعراض أو صعوبات أخرى، واستمرت رحلة التعافي لمدة شهر بجدول غذائي مخصص.