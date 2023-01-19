أنقذتها من مضاعفات خطرة.. جراحة ناجحة برعاية الملز لعلاج حالة نادرة لمريضة عشرينية

واستمرت العملية لمدة 55 دقيقة، تكللت بالنجاح -بعد توفيق الله- بسبب الإمكانيات والخبرات التي تفخر بها مستشفيات "رعاية" منذ أكثر من 56 عامًا. وفي اليوم الثاني بعد العملية تمكنت المريضة من شرب الماء دون أي أعراض أو صعوبات أخرى، واستمرت رحلة التعافي لمدة شهر بجدول غذائي مخصص.