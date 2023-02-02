أمانة الشرقية تطلق أول فرصة استثمارية بالقطاع البلدي في "النقل البحري"

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، أول فرصة استثمارية بالقطاع البلدي، عبر منصة "استثمر في السعودية"، بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الاستثمار، في مجال النقل البحري بالمنطقة الشرقية، بالشراكة بين عدد من الجهات الحكومية في المنطقة، والهيئة الملكية بمحافظة الجبيل.