"الصناعة" تدعو الطلاب والخريجين للتسجيل ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث

ويتفرع من خلال هذه المسارات عددٌ من التخصصات المتاحة للدراسة في قطاعي الصناعة والتعدين، من بينها تقنية الهندسة الصناعية، وهندسة تصنيع المواد الغذائية، وآلات الإنتاج، إضافة إلى عدد من التخصصات الصناعية في تطوير البرمجيات والتطبيقات، كعلوم الكمبيوتر، وهندسة البرمجيات، وهندسة تقنية المعلومات، والأمن السيبراني ونظم المعلومات, كما تشمل مختلف التخصصات والتقنيات المتعلقة باستخراج المعادن والخامات والموارد الطبيعية، كهندسة التعدين، والجيولوجيا، والجيوفيزياء، وغيرها من التخصصات المتعلقة بعلوم الأرض والمعادن.