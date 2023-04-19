عبر المنصة الوطنية للتبرعات.. أمير الباحة يُدشِّن حملة مشروع زكاة الفطر بالمنطقة

دشَّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، حملة مشروع زكاة الفطر بالمنطقة، من خلال بوابة المنصة الوطنية للتبرعات، التي تُسهِّل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة، تضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة والآمنة.
وحثَّ أمير منطقة الباحة جميع أهالي المنطقة على الاستفادة من البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر، الذي يمد جسور البذل والإحسان بين أفراد المجتمع، مع رفع مستوى التوعية بالتسهيلات التي تقدمها المنصة الوطنية للتبرعات، التي تُعد أحد مخرجات رؤية السعودية 2030، وتحفيز الجمعيات للقيام بدورها في التنفيذ، والوصول إلى المستفيدين حسب قوائمهم المعتمدة.
من جانبه، قدَّم المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، شايق بن محمد الشائق، شكره للأمير حسام بن سعود على دعمه ورعايته واهتمامه الدائم بجميع الأعمال الخيرية والتطوعية بالمنطقة.