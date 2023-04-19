عبر المنصة الوطنية للتبرعات.. أمير الباحة يُدشِّن حملة مشروع زكاة الفطر بالمنطقة

وحثَّ أمير منطقة الباحة جميع أهالي المنطقة على الاستفادة من البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر، الذي يمد جسور البذل والإحسان بين أفراد المجتمع، مع رفع مستوى التوعية بالتسهيلات التي تقدمها المنصة الوطنية للتبرعات، التي تُعد أحد مخرجات رؤية السعودية 2030، وتحفيز الجمعيات للقيام بدورها في التنفيذ، والوصول إلى المستفيدين حسب قوائمهم المعتمدة.