"تعليم ينبع" تستقبل اليوم الوطني الـ 92 للمملكة بـ 16 فعالية

وأكد مدير التعليم بمحافظة ينبع، سليم بن عبيان العطوي، أن الوطن عزيزٌ على القلوب التي تدرك نعمة التوحيد، والأمن والأمان، الذي جسّد فيه جلالة الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- ورجاله البواسل، أقوى ملاحم الكفاح والنضال؛ حتى اكتمل توحيد الوطن كعقدٍ فريد، وامتد تاريخه المشرق، بفضل الله، ثم بفضل اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب مسطرًا أروع صور الولاء والطاعة لدولته وولاة أمره، وها هي اليوم دارنا "المملكة العربية السعودية" تضرب أروع المثل كأنموذج فريد للدولة ذات الجذور العميقة في التاريخ أصالةً ومجداً، والحاضرة بقوة في مصاف الدول المتقدمة في المجالات كافة، في ظل رؤية الحاضر للمستقبل، وبرنامج التحول الوطني.