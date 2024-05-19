27 مايو.. "كفاءة الطاقة" يعقد ملتقى "اسكو السعودية 2024" بالرياض

ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻜﻔـﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻮم الإﺛﻨﻴـﻦ 27 ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨـﺔ الرياض، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻤﻘﺪّﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "اﺳﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 2024"، ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟمهم وﺗﺸﺠﻴﻊ الاستثمار فيه ضمن جهود المركز لتحسين اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ في المملكة.
وﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤّﺖ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ، وأﺣﺪث اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺘﺠﺎرب ﻓـﻲ المجال، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺮض ﻗﺼﺺ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ، كما سيتم تكريم الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في تطوير القطاع وتنمية القدرات البشرية فيه.
وﻳﺴﺘﻬﺪف الملتقى ﻣﻘﺪّﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت والكليات واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل؛ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ، واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ، واﻟﻤﺪارس اﻷﻫﻠﻴﺔ، واﻟﻔﻨﺎدق، وﻣﺮاﻓﻖ الإيواء اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻳُﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻣﻌﺮضُ مصاحبٌ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻘﺪّﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت كفاءة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ من المركز، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮض ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻤﻘﺪّﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ في مجال كفاءة الطاقة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ والمهتمين.