27 مايو.. "كفاءة الطاقة" يعقد ملتقى "اسكو السعودية 2024" بالرياض

وﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤّﺖ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ، وأﺣﺪث اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺘﺠﺎرب ﻓـﻲ المجال، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺮض ﻗﺼﺺ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ، كما سيتم تكريم الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في تطوير القطاع وتنمية القدرات البشرية فيه.