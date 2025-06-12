تدشين مبادرة "ذكِّر" لتوجيه وإرشاد زوار المسجد النبوي بلغاتهم ميدانيًا

دشّنت وكالة الشؤون الدعوية والإرشادية بفرع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي أمس، مبادرة "ذكِّر"، ضمن الخطة التشغيلية لمرحلة ما بعد موسم الحج لتوجيه وإرشاد زائري المسجد النبوي بلغاتهم ميدانيًا.
وأوضحت الوكالة، أن المبادرة تهدف إلى بثّ القيم النبوية في التعامل، وتعظيم شعائر الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن، وتقديم الإرشاد الدعوي الوسطي، بما يسهم في إثراء تجربة زائري المسجد النبوي.
وأفادت، أن مبادرة "ذكِّر" ترتكز على المنهج النبوي في الدعوة إلى الله بالحِكمة والموعظة الحسنة، وتوعية الزائرين بآداب مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إلى جانب تقديم الإهداءات الإثرائية الدينية للحجاج.