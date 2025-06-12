تدشين مبادرة "ذكِّر" لتوجيه وإرشاد زوار المسجد النبوي بلغاتهم ميدانيًا

وأوضحت الوكالة، أن المبادرة تهدف إلى بثّ القيم النبوية في التعامل، وتعظيم شعائر الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن، وتقديم الإرشاد الدعوي الوسطي، بما يسهم في إثراء تجربة زائري المسجد النبوي.