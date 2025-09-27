"هيئة النقل" تعلن بدء استقبال طلبات الشراكات في الانضمام إلى نموذج عمل تشغيل المركبات ذاتية القيادة

يذكر أن الهيئة العامة للنقل، تعمل بشكل مستمر على دعم وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، وفتح المجال أمام التقنيات المتقدمة الذكية، التي تسهم في تحسين جودة الحياة في المدن، وتعزيز استدامة خدمات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، إلى جانب تبني أحدث الابتكارات التقنية في هذا القطاع الحيوي، للإسهام في الارتقاء بنموه مستقبلًا.