"الفضلي" يترأس مجلس الأمناء الثالث.. والموافقة على تعديلات اللائحة الأساسية لـ"مروج"

اعتمد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية التعديلات النهائية على اللائحة الأساسية لمؤسسة "مروج".
ووافق "الفضلي" اليوم خلال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء مروج على إضافة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر كمؤسس للمؤسسة.
واستعرض المجلس الخطة التنفيذية لبناء استراتيجية المؤسسة الطموحة، والتي تأتي متواكبة مع برامج التحول الوطني المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.
وناقش مجلس أمناء "مروج" المخرجات المتوقعة من تنفيذ الخطط التشغيلية، وأبرز إنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية، مستعرضًا في الوقت ذاته المشاريع التي تم تنفيذها مع شركاء "مروج"، البنك الأهلي، وبنك ساب، ومجموعة العليان ومجموعة هيونداي والهيئة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.