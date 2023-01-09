"الفضلي" يترأس مجلس الأمناء الثالث.. والموافقة على تعديلات اللائحة الأساسية لـ"مروج"

وناقش مجلس أمناء "مروج" المخرجات المتوقعة من تنفيذ الخطط التشغيلية، وأبرز إنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية، مستعرضًا في الوقت ذاته المشاريع التي تم تنفيذها مع شركاء "مروج"، البنك الأهلي، وبنك ساب، ومجموعة العليان ومجموعة هيونداي والهيئة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.