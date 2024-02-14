وسط حضور نوعي كبير "أدير العقارية" تُبهر العاصمة بمبيعات تجاوزت نصف مليار ريال خلال ٦٠ دقيقة في مزاد "العالية"

وأكد آل سعد، أن نجاح المزاد وبيع كافة الأراضي المُتاحة بهذه القيمة المالية العالية، يعكس قوة ومتانة السوق العقاري في الرياض، ويؤكد أن العاصمة تتبوأ صدارة المُدن السعودية الجاذبة للاستثمارات العقارية، حيث تتمتع ببنية تحتية حديثة، وتوفر العديد من فرص العمل بفضل احتضانها كبرى الشركات الوطنية والعالمية، علاوةً على توفيرها أسلوب حياة راقي يُلبي كافة التطلعات، مما جعلها وجهة رئيسية للسكن والعمل، ووفر للمستثمرين بيئة استثمارية نموذجية لإطلاق مشروعات عقارية مبتكرة تواكب الطلب العالي والمستمر على السكن والعيش في العاصمة.