وسط حضور نوعي كبير "أدير العقارية" تُبهر العاصمة بمبيعات تجاوزت نصف مليار ريال خلال ٦٠ دقيقة في مزاد "العالية"

أبهرت "أدير العقارية" العاصمة الرياض بصفقات عقارية كُبرى خلال المزاد العلني الذي نظمته الشركة التي تعتبر رائدة التسويق العقاري في المملكة؛ لبيع أراضي مشروع "العالية" (زون 5) ونجحت فيه من بيع كافة أراضي المشروع بقيمة مالية بلغت 514,707,379 ريال (شامل قيمة التصرفات العقارية والسعي).
وقد حظي المزاد الذي أقيم يوم الأربعاء 14 فبراير 2024م، في قاعة الفريدة للاحتفالات والمؤتمرات في الرياض؛ بحضور نوعي ضخم من كبار رجال الأعمال وصفوة المستثمرين العقاريين، مما أكسبه طابعًا استثنائيًا، وشهد منافسة عالية بين المشاركين الذين سعوا للفوز بفرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها مشروع "العالية".
من جانبه هنأ "متعب بن حمد آل سعد" الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ كافة المستثمرين الذين نجحوا في الحصول على فرصة الاستثمار في هذا المشروع الاستثماري الرائد، وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرتهم على تحويل أراضي "العالية" الفريدة من نوعها إلى مشاريع عقارية ناجحة تسهم في نمو السوق العقاري وتعزز جاذبية العاصمة للاستثمار.
وأكد آل سعد، أن نجاح المزاد وبيع كافة الأراضي المُتاحة بهذه القيمة المالية العالية، يعكس قوة ومتانة السوق العقاري في الرياض، ويؤكد أن العاصمة تتبوأ صدارة المُدن السعودية الجاذبة للاستثمارات العقارية، حيث تتمتع ببنية تحتية حديثة، وتوفر العديد من فرص العمل بفضل احتضانها كبرى الشركات الوطنية والعالمية، علاوةً على توفيرها أسلوب حياة راقي يُلبي كافة التطلعات، مما جعلها وجهة رئيسية للسكن والعمل، ووفر للمستثمرين بيئة استثمارية نموذجية لإطلاق مشروعات عقارية مبتكرة تواكب الطلب العالي والمستمر على السكن والعيش في العاصمة.