"المزيني" و"البيوت" للمقاولات توقعان عددًا من الاتفاقيات

استمرارًا لدورها في بناء مجتمعات متكاملة عبر توفير كل الخدمات وبناء مختلف المرافق في مشاريعها السكنية؛ وقّعت شركة المزيني العقارية عدة اتفاقيات مع شركة البيوت للمقاولات لإنشاء عددٍ من المرافق في مشروعها " بوابة الشرق " تتضمن بناء مسجدين، وكذلك إنشاء ثلاثة حدائق بكامل مرافقها في مواقع مختلفة داخل المشروع.
وفي أعقاب التوقيع صرّح الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي أن توقيع الاتفاقيات يأتي من منطلق اهتمام الشركة بتقديم خدمات ومرافق إضافية ترقى لتطلعات سكّان المشروع، حيث شملت الاتفاقية بناء مسجدين تزيد مساحتهما على 5 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى سكن للإمام وآخر للمؤذن، ودورات مياه ومواقف سيارات.
وأضاف: شملت الاتفاقيات تنفيذ حديقتين على مساحة إجمالية بلغت أكثر من 7000 متر مربع في مواقع مختلفة في المشروع؛ لتكون متنفسًا للأسر الساكنة في فلل المشروع، حيث تشتمل على مسطحات خضراء وممرات للمشاة ومضمار للجري وألعاب للأطفال وملاعب رياضية.
وتابع: يأتي اهتمامنا ببناء الحدائق والمتنزهات المفتوحة في مشروع "بوابة الشرق" الذي يعتبر واحدًا من أكبر المشاريع الإسكانية في مدينة الرياض؛ في إطار صناعة بيئة مجتمعية وصحية آمنة، وبتصاميم نوعية تتوافق مع متطلبات الأسر بمختلف الأعمار، وبتمويل من شركة المزيني العقارية.
وأردف المهندس "الدمياطي" أنه تم اختيار شركة البيوت للمقاولات لتنفيذ المساجد والحدائق؛ لما تتمتع به من خبرات عالية في البناء والتشييد في المشاريع بمختلف مناطق المملكة.
من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة البيوت للمقاولات المهندس أحمد أبوالعلا عن سعادته بالشراكة الفاعلة والممتدة مع شركة المزيني العقارية، مبينًا أن شركة البيوت ستنفذ المشاريع التي اشتملت عليها الاتفاقيات وفق أعلى معايير الجودة؛ لتخدم مجتمع "بوابة الشرق"، وتحقق مفهوم المجتمعات السكنية الحيوية والمتكاملة، لترفع من جودة الحياة لساكنيها.
الجدير بالذكر أن شركة البيوت للمقاولات من الشركات الوطنية الرائدة في مجال المقاولات، حيث عملت على تنفيذ مشاريع نوعية في مختلف المجالات، تضمّنت تنفيذ مشاريع سكنية عدّة بكفاءة عالية، أبرزها: مشروع بوابة الشرق، ومشروع الجوهرة ريزيدنس، ومشروع أسدام، وغيرها، كما حصلت مؤخرًا على تصنيف الدرجة الأولى في قطاع التشييد والبناء من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ليمكنها ذلك من توقيع عدة اتفاقيات في عدة مشاريع بمناطق مختلفة.