"المزيني" و"البيوت" للمقاولات توقعان عددًا من الاتفاقيات

الجدير بالذكر أن شركة البيوت للمقاولات من الشركات الوطنية الرائدة في مجال المقاولات، حيث عملت على تنفيذ مشاريع نوعية في مختلف المجالات، تضمّنت تنفيذ مشاريع سكنية عدّة بكفاءة عالية، أبرزها: مشروع بوابة الشرق، ومشروع الجوهرة ريزيدنس، ومشروع أسدام، وغيرها، كما حصلت مؤخرًا على تصنيف الدرجة الأولى في قطاع التشييد والبناء من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ليمكنها ذلك من توقيع عدة اتفاقيات في عدة مشاريع بمناطق مختلفة.