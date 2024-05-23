بنجلاديش.. "سدايا" تقدم خدماتها للحجاج ضمن "طريق مكة"

وتأتي مشاركة "سدايا" في مبادرة "طريق مكة" في بنجلادش؛ لتطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، إضافة إلى تقديم جانب من تجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية كمحطات احتياطية في حال الاحتياج، إلى جانب توفير أنظمة ودوائر احتياطية لضمان استمرارية العمل.