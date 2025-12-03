العثيم: ميزانية المملكة تعكس قوة الاقتصاد الوطني وترسّخ مسار التنمية المستدامة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030

وأضاف أن استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى والبنية التحتية، والتوسع في المبادرات القطاعية والمناطقية، يعكس توجه الدولة نحو تحقيق نهضة شاملة، وتطوير منظومة الأعمال، ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويؤكد تنافسية الاقتصاد السعودي وقوته حاضراً ومستقبلا بعون الله ثم بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة .