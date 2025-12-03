العثيم: ميزانية المملكة تعكس قوة الاقتصاد الوطني وترسّخ مسار التنمية المستدامة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، خالص التهاني إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1447–1448هـ).
وأكد العثيم أن الميزانية الجديدة جاءت لتجسّد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الاستمرار في تنفيذ البرامج الاقتصادية الكبرى، رغم التقلبات العالمية، مشيراً إلى أنها تحمل مستهدفات طموحة تعزز الاستدامة المالية، وترفع كفاءة الإنفاق، وتدعم تنويع الاقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات الواعدة والصناعات الإستراتيجية.
وأوضح العثيم أن ما تضمنته الميزانية من أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية يؤكد التزام القيادة الرشيدة بمواصلة بناء اقتصاد قوي متنوع، قادر على خلق وظائف نوعية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية ورقم صعب في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى والبنية التحتية، والتوسع في المبادرات القطاعية والمناطقية، يعكس توجه الدولة نحو تحقيق نهضة شاملة، وتطوير منظومة الأعمال، ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويؤكد تنافسية الاقتصاد السعودي وقوته حاضراً ومستقبلا بعون الله ثم بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة .
وأشار العثيم إلى أن الميزانية ركزت أيضاً على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، إلى جانب تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
واختتم العثيم تصريحه سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار، وأن يوفق مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء لمواصلة قيادة مسيرة التنمية والخير والنماء.