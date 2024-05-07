"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ونجران والشرقية والقصيم وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات. وتشهد أمطارًا خفيفة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وأمطارًا متوسطة على الحريق والخرج وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 24 من مساء الأربعاء.
كما تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على العديد، ورياحًا شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وأمطارًا متوسطة على ذعبلوتن والأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرجة والربوعة وظهران الجنوب والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية المهد ووادي الفرع. وتشهد رياحًا شديدة على المدينة المنورة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة والليث وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.