"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

كما تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على العديد، ورياحًا شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وأمطارًا متوسطة على ذعبلوتن والأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.