سفير المملكة لدى كوت ديفوار: خدمة ضيوف الرحمن مبدأ ثابت في سياسة السعودية

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، أن خدمة ضيوف الرحمن مبدأ ثابت في سياسة المملكة العربية السعودية، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، لتسخير كافة إمكانيات الدولة وتسخيرها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن مبادرة طريق مكة أسهمت في تسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن وأدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة، حيث لقيت المبادرة صدى إيجابياً واسعاً لدى الجهات الرسمية والدينية والإعلامية في كوت ديفوار للعام الثاني على التوالي، مبيناً أن المبادرة لهذا العام استخدمت لأول مرة الجهاز المتنقل المعزز بالذكاء الاصطناعي لأخذ الخصائص الحيوية للمستفيدين من المبادرة.
وأشاد القثامي، بنجاح المبادرة في جمهورية كوت ديفوار، وبالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين، التي تعززت في كافة المجالات، مقدماً شكره للجانب الإيفواري على تعاونه من أجل نجاح تنفيذ المبادرة وتحقيقها لأهدافها.