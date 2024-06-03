سفير المملكة لدى كوت ديفوار: خدمة ضيوف الرحمن مبدأ ثابت في سياسة السعودية

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن مبادرة طريق مكة أسهمت في تسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن وأدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة، حيث لقيت المبادرة صدى إيجابياً واسعاً لدى الجهات الرسمية والدينية والإعلامية في كوت ديفوار للعام الثاني على التوالي، مبيناً أن المبادرة لهذا العام استخدمت لأول مرة الجهاز المتنقل المعزز بالذكاء الاصطناعي لأخذ الخصائص الحيوية للمستفيدين من المبادرة.