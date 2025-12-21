معرض جدة للكتاب 2025 يختتم فعالياته بعد 10 أيام من الحراك الثقافي

وقدم معرض جدة للكتاب لهذا العام تنوّعًا غنيًا في الفعاليات الثقافية التي تجاوز عددها 176 فعالية، راعت مختلف الفئات العمرية، والاهتمامات الفكرية، وذلك مما أسهم في تقديم تجربة ثقافية متكاملة، إلى جانب إتاحة فرص واسعة للناشرين والكتّاب المحليين، وتعزيز حضور المحتوى السعودي عبر مبادرات نوعية، من بينها منطقة الكتب المخفضة، إضافة إلى تحديث البنية التقنية للمعرض بما رفع مستوى التفاعل، وجودة تجربة الزوّار.